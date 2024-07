Neto cita o Vasco e reprova chegada de Ramón Díaz ao Corinthians: ‘Tiro nos dois pés’

Neto reprovou a chegada de Ramón Díaz ao Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 18:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a demissão de António Oliveira, na última semana, o Corinthians se aproxima da contratação do técnico Ramón Díaz, ex-Vasco. Durante o programa "Donos da Bola", o apresentador Neto reprovou a chegada do argentino ao clube e afirmou que o Cruzmaltino teve melhora de desempenho quando o treinador deixou o clube.

- A diretoria do Corinthians tem a ideia de que o Ramón Díaz vai salvar o time do rebaixamento. É muito louco isso. Contratar o Ramón Díaz em um momento como esse é um tiro no pé, um tiro nos dois pés - começou o ídolo do Corinthians.

- O último título importante da carreira dele foi em 2014, no River Plate. Em 2014! Quando ele sai do Vasco, o Vasco sobe em relação a parte técnica, parte física, com um auxiliar que deveria ser colocado como técnico - completou Neto.

No ano passado, Ramón Díaz assumiu o Vasco quando a equipe tinha apenas nove pontos, na 19ª posição do Brasileirão. Após a chegada do técnico, o clube somou 36 pontos e conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada. O treinador deixou a equipe após a goleada sofrida diante do Criciúma por 4 a 0, em abril.