Ramón Díaz enfrenta desafio para ajustar meio-campo do Corinthians no Paulistão

O Corinthians terá que lidar com uma baixa para a reta final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (21), exames constataram uma lesão de grau dois no bíceps femoral de Raniele. O tempo de recuperação previsto é de até quatro semanas.

Raniele será desfalque do Corinthians até pelo menos o primeiro jogo da final do Paulistão, caso o clube alvinegro se classifique. O jogador já disputou oito jogos pelo torneio estadual e Libertadores. O volante faz parte da formação inicial promovida por Ramón Díaz em jogos que o clube atua com os 'titulares'.

O jogador é visto como fundamental para a defesa, já que como primeiro volante, tem uma função mais defensiva no setor. O treinador argentino terá que fazer mudanças na equipe para os próximos jogos da temporada. O elenco do Corinthians conta com outras opções para a posição, como Alex Santana, Ryan, Charles e José Martínez, que podem atuar mais recuados

Além disso, o técnico tem à disposição o jovem Breno Bidon, que joga mais avançado, mas pode permitir ajustes no meio-campo. Raniele era visto como titular absoluto na função, mas com sua lesão, Ramón Díaz terá que mudar a estratégia da equipe.

Os jogadores que podem fazer a função de primeiro volante, apesar de ter naturalmente uma função mais ofensiva, são Alex Santana, José Martínez e Ryan.

Raniele será desfalque do Timão na reta final do Campeonato Paulista (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Próximo jogo

A próxima partida do Timão será no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Guarani, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na quarta-feira (26), o Corinthians encara a Universidad Central, pelo jogo de volta da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.