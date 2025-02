Ramón Díaz destaca dificuldades e diz que Corinthians ‘soube sofrer’

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Alex Santana, em Novo Horizonte, em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Apesar do triunfo, o Timão sofreu na partida desta segunda-feira (3). O treinador Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva e falou sobre as dificuldades enfrentadas no duelo.

continua após a publicidade

➡️Ramón Díaz revela papo com Giovane e explica volta do atacante ao Corinthians

— Quero dar felicitações ao Novorizontino porque nos complicou. Por sorte, temos o Hugo que é um pegador de pênaltis. O Corinthians reagiu, teve coragem. Estamos felizes, foi uma partida difícil e complicada. No segundo tempo, a equipe demonstrou mais energia, apareceu para o jogo — disse o treinador relembrando a defesa do Hugo em penalidade cobrada por Pablo Dyego, ainda na primeira etapa.

O Timão encara uma maratona de jogos, serão três em seis dias. O técnico argentino apontou o cansaço como um uma dificuldade para o elenco na partida contra o Novorizontino, mas afirmou que o elenco está 'aprendendo a sofrer'.

continua após a publicidade

— Tivemos 48 horas entre um jogo e outro, praticamente sem descanso. Eles (Novorizontino) são um time bem preparado, bem entrosado, sabem bem o que fazem. Sofremos. Antes desse jogo, já falávamos dele porque sabíamos o que seria aqui dentro. Temos que aprender a sofrer e estamos aprendendo a sofrer — comemorou o treinador.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians venceu o Novorizontino pelo Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

Com a vitória, o Corinthians subiu para 18 pontos, ultrapassou o Mirassol e assumiu a liderança no Grupo A do Campeonato Paulista. O Timão volta a entrar em campo na quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.