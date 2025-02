Hugo Souza analisa pênalti defendido em vitória do Corinthians

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Alex Santana fez gol do triunfo alvinegro desta segunda-feira (3). A partida foi complicada para o Timão, que sofreu com as investidas do adversário. O goleiro Hugo Souza foi um dos destaques do jogo e defendeu um pênalti ainda na primeira etapa.

O lance aconteceu ainda na primeira etapa. O goleiro derrubou Robson na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Pablo Dyego bateu no canto direito e Hugo Souza se esticou para defender e manter o placar empatado por 0 a 0.

— Eu fico feliz de ter defendido o pênalti, nesta hora eu fico muito a vontade, já falei isso, eu fico tranquilo porque acho que a cobrança maior, a responsabilidade maior é do batedor, então eu fico tranquilo, mas eu estudo bastante e fico muito feliz de ter ajudado a equipe — disse o goleiro do Timão após o duelo.

O Timão jogou com um time alternativo devido à maratona de partidas. O duelo, válido pela 11ª rodada, foi antecipado para não coincidir com a estreia do Corinthians na Pré-Libertadores, no dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central, na Venezuela.

A equipe alvinegra entrou em campo após menos de 50 horas de ter vencido o Noroeste, no sábado (2), na Neo Química Arena. Hugo Souza confessou que sentiu cansaço durante o confronto, mas valorizou a entrega do elenco.

— Foi um jogo muito difícil, de muita força física, eu particularmente estou muto cansado, no final do jogo a perna pesou, eu não conseguia bater o tiro de meta, mas quem joga no Corinthians não tem essa, quando entramos em campo deixamos 200% dentro de campo, o que importa é sair com a vitória — falou o goleiro.

Hugo Souza defendeu um pênalti durante a partida (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Próximo jogo

Com a vitória, o Corinthians subiu para 18 pontos, ultrapassou o Mirassol e assumiu a liderança no Grupo A do Campeonato Paulista. O Timão volta a entrar em campo na quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.