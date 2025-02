Ramón Díaz revela papo com Giovane e explica volta do atacante ao Corinthians

Nesta segunda-feira (3), o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e venceu no Campeonato Paulista. O atacante Giovane voltou a atuar após três meses e foi responsável pela assistência para o gol de Alex Santana.

Com vínculo até junho, o jogador não vinha sendo relacionado por Ramón Díaz devido a um imbróglio contratual com o clube. O treinador argentino revelou uma conversa com o atacante e explicou o seu retorno ao Corinthians.

— Giovane tem contrato até junho, nós falamos com ele, eu conversei pessoalmente com ele que a coisa mais importante para um jogador é treinar e jogar, embora tenha um problema contratual que o clube está fazendo o possível para que ele fique, ele precisa jogar porque ele se mostra internacionalmente, localmente se ele tem minutos jogados — disse o treinador em entrevista coletiva.

Com uma maratona de três jogos em seis dias, o Corinthians contou com um elenco alternativo no duelo desta segunda-feira (4). Memphis foi um dos desfalques no ataque, e assim, Ramón Díaz precisou recorrer a Giovane para o banco de reservas. O técnico afirmou que torce pela permanência do atacante e elogiou o grupo.

— Tomara que o clube, por mais que a parte econômica não seja fácil, consiga solucionar com ele, vamos ver mais a frente. Estamos contentes com o grupo porque eles estão dando o seu máximo e estão respondendo da melhor maneira — disse o técnico.

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo

Com a vitória, o Corinthians subiu para 18 pontos, ultrapassou o Mirassol e assumiu a liderança no Grupo A do Campeonato Paulista. O Timão volta a entrar em campo na quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.