Comissão de Justiça do Corinthians pede explicações de Mário Gobbi sobre falas vazadas

A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians, por meio de seu presidente Leonardo Pantaleão, solicitou que Romeu Tuma Jr. convoque o ex-mandatário do clube, Mário Gobbi, para explicações oficiais junto ao órgão sobre falas vazadas em que associava a redução da mensalidade à "entrada de criminosos" no quadro associativo do clube.

continua após a publicidade

Ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi se pronuncia após falas vazadas

Um documento vazado no fim de semana sugere que Mário Gobbi teria feito as declarações durante a reunião do Conselho de Orientação (CORI) em 13 de janeiro. Nesta segunda-feira (3), o presidente do órgão, Miguel Marques, divulgou uma nota negando que as falas constem em uma ata oficial, que ainda será elaborada na próxima reunião mensal, e afirmando, portanto, desconhecer o fato.

O presidente da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians justifica que o presidente do órgão, Romeu Tuma Jr., deve convocar Mário Gobbi para prestar esclarecimentos oficiais ao Conselho, devido à gravidade do conteúdo vazado e à necessidade de confirmar sua veracidade. As declarações podem resultar em um procedimento disciplinar contra o ex-dirigente.

continua após a publicidade

Mário Gobbi terá que se justificar ao Conselho do Corinthians (CD) (Foto: Reprodução/Mov. Corinthians Grande)

As falas vazadas

Segundo o documento vazado, o ex-presidente do Corinthians entre 2012 e 2015 teria feito críticas preconceituosas à política de Augusto Melo de manter baixos valores para novos associados do clube.

— Nós vivíamos em paz aqui. Ele (Augusto Melo) pegou a mensalidade, jogou em uma merreca, está cheio de bandido frequentando o clube. Escuta aqui que estou falando: está cheio de bandido frequentando o clube. Presta atenção no que eu estou falando. Vem aqui de final de semana, é chinelo havaiana, um baixo nível. Se você fizer alguma coisa, eles te peitam — teria dito na reunião.

continua após a publicidade

Defesa de Mário Gobbi

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (3), o ex-dirigente do Corinthians reiterou que as falas não constam em ata oficial do CORI. No entanto, não negou a autoria, afirmando que suas declarações foram tiradas de contexto e que a escolha das palavras não foi adequada.

— Reconheço que as palavras escolhidas por mim não foram adequadas, pois transmitem a ideia de que o problema estaria no fato de pessoas de baixa renda frequentarem o clube. A diversidade sempre será uma de nossas virtudes — justificou Mário Gobbi em nota pública.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo o ex-presidente, as declarações não se referiam à adesão de novos membros e eram um alerta sobre a entrada do crime organizado no clube, o que gera indignação entre os frequentadores do Parque São Jorge. Além disso, destacou a falta de isonomia nas mensalidades, já que os antigos pagam um valor "cheio", ao contrário dos recém-inscritos.