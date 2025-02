Ramón Díaz busca quebrar tabu contra rival que ‘virou sua chave’ no Corinthians

O Corinthians encara o Palmeiras nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Com a melhor campanha no estadual, o Timão entra em campo por um objetivo que vai além dos três pontos: o clube alvinegro quer encerrar um jejum de cinco anos sem vencer o rival como visitante.

continua após a publicidade

➡️O que mudou no Palmeiras e no Corinthians desde o ‘Dérbi da Cabeça de Porco’?

A última vitória do Corinthians no Allianz Parque foi no Paulistão de 2019, 1 a 0 para o Timão com gol de Danilo Avelar. No último confronto entre as equipes, o clube alvinegro venceu o rival por 2 a 0, com gols de Garro e Yuri Alberto, na Neo Química Arena, e encerrou um tabu alviverde no Dérbi.

A partida marcou uma virada de chave de Ramón Díaz no Corinthians. O clube alvinegro havia acabado de ser eliminado na Copa Sul-Americana, contra o Racing, e o treinador era bastante questionado pela Fiel. Em enquete do Lance! feita em novembro, na véspera do 'Dérbi da Cabeça de Porco', 88,7% dos votantes apontaram que o técnico não devia permanecer para 2025.

continua após a publicidade

Após o triunfo na Neo Química Arena, o Corinthians emendou uma sequência de seis vitórias no Brasileirão, já eram três antes do clássico, conseguiu fugir da luta contra o rebaixamento e garantiu uma vaga na Pré-Libertadores.

Treinador durante treinamento do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Busca pelo fim do jejum

Em boa fase, Ramón Díaz agora quer quebrar outro jejum: vencer no Allianz Parque contra Abel Ferreira. Desde 2020, o treinador português nunca perdeu um Dérbi atuando no estádio do Palmeiras. O Corinthians vem de uma boa fase, é o líder geral do Paulistão com 18 pontos, seis vitórias e apenas uma derrota, justamente no único clássico do ano, derrota por 3 a 1 para o São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— É uma partida importantíssima, é um clássico, uma rivalidade muito grande. Sabemos dessa rivalidade, as duas equipes vão se preparar para dar um bom espetáculo, os dois estão em condições. Tivemos oportunidade de recuperar alguns jogadores, vai ser intenso, duro, difícil para nós, para eles também — disse o treinador em entrevista coletiva após a vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, na segunda-feira (3).