Quem será o presidente? Veja os próximos passos após impeachment no Corinthians

A maioria dos sócios do Corinthians aprovou o impeachment de Augusto Melo. Em assembleia-geral realizada no Parque São Jorge, neste sábado (9), 1.413 dos associados votaram a favor do afastamento do dirigente contra 620 votos por sua permanência.

O pleito encerra o processo de impeachment e Augusto Melo está definitivamente destituído e inelegível a cargos políticos no clube até 2025. Agora, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, é responsável por marcar uma nova eleição indireta, com votos dos conselheiros.

Não há uma indicação no estatuto de um prazo mínimo para a eleição ser marcada, até lá, Osmar Stábile segue como presidente provisório do Corinthians. Em entrevista recente, Romeu Tuma Jr. afirmou que pretende marcar rapidamente as eleições, mas ainda não definiu uma data.

Qualquer sócio apto a concorrer em eleições pode se candidatar nas eleições indiretas. Fontes ouvidas pelo Lance! afirmam que há a intenção de que não haja candidaturas e que Osmar Stábile permaneça no cargo até o final de 2026, quando encerraria o mandato de Augusto Melo.

Augusto Melo foi destituído do cargo de presidente do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Presidente do Corinthians

Osmar Stábile foi eleito em 2023 como vice-presidente de Augusto Melo. Ao longo do mandato, o dirigente rompeu com o antigo aliado. O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou o impeachment no dia 26 de maio.

Desde então, Osmar Stábile atua como presidente do Corinthians. Em menos de três meses, o dirigente tomou decisões importantes, como a renovação do contrato com a Nike por mais uma década, mantendo a fornecedora esportiva do clube.

O presidente interino do Timão deseja permanecer no cargo e deve se candidatar perante ao conselho para o mandato tampão, que terá duração até 2026.