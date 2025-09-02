Uma das principais carências no elenco do Corinthians é a lateral-direita. Entre os onze iniciais está Matheuzinho, dono da posição, mas desde a saída de Léo Maná, emprestado ao Criciúma, não há um substituto. O Timão está prestes a assinar o contrato de renovação com um atleta que pode servir como apoio na posição: João Victor Jacaré.

O lateral-direito de 18 anos acertou uma renovação de contrato com o Corinthians por mais cinco anos, mas sem a assinatura, não pôde ser relacionado nos últimos jogos. No empate contra o Palmeiras, Dorival Júnior escalou o meia Charles improvisado no lugar de Matheuzinho, que foi poupado após sentir dores.

Internamente, o Corinthians entende que restam poucos detalhes para a prorrogação do vínculo, e com a assinatura, Jacaré pode ser opção para Dorival Júnior após a paralisação para a Data Fifa. O treinador adora cautela com o garoto, que foi promovido aos profissionais após a saída de Léo Maná, ainda em agosto.

— O Jacaré foi um dos que veio ou que chegou um pouquinho mais tarde em relação aos demais jogadores. Foi justamente na saída do Maná. Os demais vieram um pouco antes, como o caso do Gui Negão, como é o caso do Bahia, o caso de outros garotos que aí estão e que também estavam conosco já num processo. Nós estávamos imaginando que poderíamos usá-los — disse o treinador do Corinthians em entrevista coletiva após o empate contra o Palmeiras.

Opção

O lateral atuou em duas partidas pelo Paulistão: por 74 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, e por 15 minutos no empate por 1 a 1 com a Portuguesa. Jacaré chegou a ser relacionado na derrota por 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil, em Equador. Dorival Júnior afirmou que espera um sinal positivo do departamento de futebol para contar com o atleta.

— Na saída do Maná, o Jacaré passou a integrar, ainda não está definido, não tem a sua situação totalmente definida com o clube. Está num processo de acertos, eu preciso primeiro de um ok do departamento de futebol para que depois eu possa ver o momento que ele esteja vivendo e a condição que ele se apresente para a equipe —finalizou.

A próxima partida do Timão, após a interrupção do calendário nacional para a Data Fifa, será no dia 10 de setembro, contra o Athletico Paranaense, na Neo Química Arena, pela duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.