O final da janela de transferências chega de forma melancólica para o Corinthians. A diretoria alvinegra não chegou a um acordo com o Santos Laguna e, nesta terça-feira (2), encerra o período sem poder anunciar contratações.

Dorival Júnior solicitou quatro reforços à diretoria do Corinthians quando foi contratado, em abril deste ano. O Timão foi ao mercado, sondou jogadores, mas ficou impossibilitado de cumprir o desejo do treinador por um problema jurídico.

Transfer Ban

A Fifa impôs a punição ao Timão no dia 12 de agosto, devido à dívida pela contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna, ainda em 2024. O Corinthians deve cerca de R$ 41 milhões ao clube mexicano. Além disso, o clube alvinegro corre risco de novas punições por pendências com o Talleres, referentes à negociação de Rodrigo Garro, e com Matías Rojas, que defendeu a equipe em 2023.

Com isso, o Timão não pode inscrever jogadores pelas próximas três janelas de transferências, contando a atual. O Corinthians ainda correu contra o tempo para anunciar o atacante Vitinho. A diretoria alvinegra buscou um acordo com o Santos Laguna, e chegou a oferecer 70% do valor, mas o pedido não foi atendido e frustrou os planos do Timão na janela de transferências.

Reforços e tentativas

Dorival Júnior sempre priorizou a contratação de um atacante que atue pelos lados. O Timão trouxe Vitinho, de 31 anos, que estava livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. O jogador precisou ser inscrito às pressas, antes do iminente transfer ban.

O Corinthians ainda negociou com o atacante Kaio César, do Al-Hilal, também da Arábia Saudita, além de Agustín Agnello, atacante norte-americano que defende o Boston River, do Uruguai. Os acordos não se concretizaram após a punição do Timão.

Internamente, a comissão técnica entende que o Corinthians tem um elenco enxuto e que contratações eram necessárias. Além disso, o clube ainda se desfez de alguns jogadores nesta janela de transferências: o volante Alex Santana, que foi para o Grêmio; os laterais Léo Maná, emprestado ao Criciúma, e Palacios, que seguiu para o futebol ucraniano; além do armador Igor Coronado, que retornou ao futebol saudita.