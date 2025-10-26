Proposta de reforma do estatuto do Corinthians visa regular relação com organizadas

A Comissão da Reforma do Estatuto elaborou um antetexto com diretrizes que serão incorporadas às propostas para alterações no estatuto para regularizar a relação do Corinthians com as torcidas organizadas, com foco especial na venda de ingressos.

continua após a publicidade

Revisado por Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, o antetexto será encaminhado para deliberação dos conselheiros nos próximos passos do processo. A proposta, resultado de sugestões e iniciativas entregues ao órgão, visa aumentar a transparência na relação das torcidas organizadas com o clube.

O documento obtido pelo Lance! aponta cinco diretrizes principais: criação de um plano de sócio-torcedor voltado às torcidas organizadas, critérios de adimplência dupla, igualdade de critérios de pontuação, pagamento direto ao clube e proibição de ingressos físicos. O texto ainda pode passar por alterações mínimas antes de ser apresentado, o que deve ocorrer até o final de outubro.

continua após a publicidade

Sócio-torcedor voltado às organizadas

Haverá um plano de sócio-torcedor, dentro da plataforma Fiel Torcedor, exclusivo para membros de torcidas organizadas oficialmente reconhecidas, mediante contrato com o clube que regula o uso da marca. O plano não poderá ter mensalidade inferior ao de menor valor dos torcedores comuns e poderá incluir áreas exclusivas na Neo Química Arena, respeitando o limite legal.

No setor destinado ao plano para usuários de torcidas organizadas, pelo menos 20% dos ingressos devem ser destinados a membros de outros planos do programa e a torcedores comuns.

continua após a publicidade

Critérios de adimplência dupla

Para usufruir do plano, os integrantes devem estar em dia com sua torcida e com a mensalidade do clube. As torcidas organizadas serão responsáveis por fornecer essas informações à plataforma de venda de ingressos, permitindo verificação via API.

Igualdade de critérios de pontuação

Os sócios das torcidas organizadas terão os mesmos critérios de pontuação e prioridade de compra de ingressos que os demais planos do programa, garantindo igualdade no acesso a benefícios.

Pagamento direto ao clube

Todos os ingressos do plano devem ser adquiridos diretamente pelo sócio na plataforma oficial do Corinthians, sem intermediários.

Proibição de ingressos físicos

A decisão formaliza uma prática já adotada por algumas torcidas organizadas, em que a entrada nos jogos ocorre via biometria facial. Fica proibida a emissão de ingressos físicos para partidas do Corinthians em qualquer modalidade ou categoria, e todas as entradas deverão ser digitais, com preferência pelo uso da biometria facial. Qualquer exceção precisa ser comunicada e aprovada pelo CORI (Conselho de Orientação), com posterior prestação de contas.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Reforma do estatuto do Corinthians visa trazer mais transparência em relação com as organizadas. (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Mudanças no estatuto do Corinthians

A proposta será uma das mudanças da reforma do estatuto e deve ser encaminhada para votação ainda neste ano, conforme anunciado por Romeu Tuma Jr em coletiva de imprensa em setembro. Algumas práticas já ocorrem atualmente, como o cadastro de biometria facial e o pagamento da anuidade das torcidas, que a partir do próximo ano será feito diretamente ao Corinthians, mas ainda não estão formalizadas.

Nos bastidores, há o entendimento de que a regulamentação do artigo no estatuto poderá trazer mais transparência na relação entre o clube e as torcidas organizadas. A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, também apresentou propostas com reivindicações para a reforma do estatuto, que é uma das principais bandeiras da instituição no momento.

A relação entre clube e torcidas nem sempre é harmoniosa. Em julho, uma reportagem do UOL apontou que as organizadas teriam uma dívida de R$ 501.481 em atrasos no Fiel Torcedor. Na ocasião, Tuma determinou a realização de uma análise sobre a relação entre as torcidas e o clube.

— No escopo dessa análise será incluído o levantamento e o entendimento de eventuais dívidas de torcidas não pagas ou perdoadas em gestões anteriores, incluindo contribuições para deslocamento em dias de jogos e patrocínio de desfiles das escolas de samba no Carnaval, escreveu o presidente do Conselho Deliberativo em nota.

Em resposta, algumas torcidas, como a Gaviões da Fiel, negaram qualquer pendência com o Corinthians.