Mudança de energia: Corinthians reage após cobrança e dá sinais de retomada

Energia foi a palavra de ordem no Corinthians desde a derrota por 3 a 1 para o Santos, no último dia 15. Naquele jogo, a comissão técnica deixou clara, inclusive em entrevistas, que o time teria que mudar a postura para almejar voos maiores na temporada. Após dez dias, o recado parece ter sido absorvido pelo elenco, e o triunfo sobre o Vitória, neste sábado (25), é uma prova.

Com um a menos, o Corinthians bateu o adversário por 1 a 0, com gol de Charles no apagar das luzes. Não foi uma boa partida da equipe, mas a disposição superou o desempenho. Após o jogo, Dorival Júnior destacou a postura do elenco.

- Tivemos uma equipe valente e briosa, que foi buscar e tentar construir o resultado,. Mesmo com um a menos, não se acovardou. Ao contrário, conseguimos o gol. Temos coisas positivas individualmente - declarou o treinador em entrevista coletiva no Barradão.

Cobrança interna

A ideia que o Corinthians 'escolhe' jogos em que vai ter mais vontade, tão repetida pela torcida quando há derrotas, não caiu bem internamente. Após o Clássico Alvinegro, o elenco fez uma reunião, onde houve cobrança e uma espécie de pacto por uma reviravolta no Brasileirão.

- A gente vem conversando muito sobre a energia dentro de campo, nos duelos, sobre esse um time com sequência de resultados bons e regularidade. Desde a última partida falamos muito sobre isso, então é engatar uma sequência de vitórias para continuar somando - contou Charles, autor do gol contra o Vitória, após a partida.

Desde então, o Corinthians venceu duas partidas consecutivas no Brasileirão, feito inédito nesta edição, e subiu para a nona colocação. O clube alvinegro agora se prepara para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, que serão disputadas em dezembro. Após a conquista do Paulistão, no início da temporada, o objetivo do Timão é encerrar um jejum de oito anos sem títulos nacionais.

Entrega

Se ainda falta boas atuações para creditar o Corinthians a algo neste ano, há pelo menos a ideia de que o clube precisa melhorar em um dos preceitos inegociáveis para a Fiel: energia. Contra o Vitória, o Timão venceu 62% dos duelos, com 14 desarmes ao longo da partida.

Com o triunfo em Salvador, o clube alvinegro pulou para a nona colocação do Brasileirão, abriu oito pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro clube do Z-4, e começa a almejar um G-6 da competição nacional. O próximo desafio será contra o Grêmio, no domingo (2), na Neo Química Arena.