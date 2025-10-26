Felipe Longo foi um dos destaques do triunfo do Corinthians sobre o Vitória, neste sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. Substituto de Hugo Souza, que não atuou por uma luxação no ombro esquerdo, o goleiro operou um milagre próximo ao fim da partida.

Aos 44 minutos da etapa final, quando o Timão vencia por 1 a 0, com gol de Charles, Felipe Longo defendeu uma cabeçada de Renzo López. O jogador do Vitória subiu sozinho na pequena área, desviou., e Felipe Longo usou os pés para defender a bola praticamente na linha.

O goleiro foi muito exaltado pela defesa. Foi a segunda partida do atleta entre os profissionais do Corinthians. Revelado pelo Timão, Felipe Longo fez a sua estreia na derrota por 2 a 0 contra o Santos, após suspensão de Hugo Souza. A segunda oportunidade veio após a lesão de Hugo Souza.

- Sou muito novo ainda. Grato pela chance, tenho muito a melhorar, evoluir, meu foco é esse. Contra o Santos, foi difícil. Clássico precisa ganhar e competir, não foi o que a gente esperava, mas hoje deu tudo certo - disse o jogador na zona mista do Barradão.

Trajetória de Felipe Longo

No último ano, disputou a Copinha, conquistada pela equipe alvinegra, e o Brasileirão Sub-20. Em 2025, passou a integrar o elenco profissional do Corinthians, primeiro sob o comando de Ramón Díaz e, depois, com Dorival Júnior. Ainda não estreou pelo time principal, tendo atuado no ano apenas pela Seleção Brasileira Sub-20, com a qual conquistou o título do Sul-Americano da categoria no início da temporada.

As boas atuações credenciam o goleiro de 19 anos a ser o reserva imediato de Hugo Souza. O posto pertencia a Mateus Donelli, também da base, que acabou perdendo espaço durante o Campeonato Brasileiro e deve ser negociado na próxima janela.

Goleiro operou um milagre contra o Vitória e foi muito exaltado pela torcida (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

