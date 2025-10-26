menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Milagre no Barradão: joia apaga primeira impressão e vira 'reforço' no Corinthians

Felipe Longo fez um milagre no final do jogo com o Vitória

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 26/10/2025
11:28
Felipe Longo goleiro do Corinthians
imagem cameraGoleiro foi destaque do Corinthians contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Felipe Longo foi um dos destaques do triunfo do Corinthians sobre o Vitória, neste sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. Substituto de Hugo Souza, que não atuou por uma luxação no ombro esquerdo, o goleiro operou um milagre próximo ao fim da partida.

continua após a publicidade

Aos 44 minutos da etapa final, quando o Timão vencia por 1 a 0, com gol de Charles, Felipe Longo defendeu uma cabeçada de Renzo López. O jogador do Vitória subiu sozinho na pequena área, desviou., e Felipe Longo usou os pés para defender a bola praticamente na linha.

O goleiro foi muito exaltado pela defesa. Foi a segunda partida do atleta entre os profissionais do Corinthians. Revelado pelo Timão, Felipe Longo fez a sua estreia na derrota por 2 a 0 contra o Santos, após suspensão de Hugo Souza. A segunda oportunidade veio após a lesão de Hugo Souza.

continua após a publicidade

- Sou muito novo ainda. Grato pela chance, tenho muito a melhorar, evoluir, meu foco é esse. Contra o Santos, foi difícil. Clássico precisa ganhar e competir, não foi o que a gente esperava, mas hoje deu tudo certo - disse o jogador na zona mista do Barradão.

Trajetória de Felipe Longo

No último ano, disputou a Copinha, conquistada pela equipe alvinegra, e o Brasileirão Sub-20. Em 2025, passou a integrar o elenco profissional do Corinthians, primeiro sob o comando de Ramón Díaz e, depois, com Dorival Júnior. Ainda não estreou pelo time principal, tendo atuado no ano apenas pela Seleção Brasileira Sub-20, com a qual conquistou o título do Sul-Americano da categoria no início da temporada.

continua após a publicidade

As boas atuações credenciam o goleiro de 19 anos a ser o reserva imediato de Hugo Souza. O posto pertencia a Mateus Donelli, também da base, que acabou perdendo espaço durante o Campeonato Brasileiro e deve ser negociado na próxima janela.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Felipe Longo goleiro do Corinthians
Goleiro operou um milagre contra o Vitória e foi muito exaltado pela torcida (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Números de Felipe Longo contra o Vitória

  1. 90 Minutos Jogados
  2. 2 defesas
  3. 1.08 gols evitados
  4. 2 defesas de dentro da área
  5. 20/31 passes certos
  6. 8/19 passes longos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias