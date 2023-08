Após se destacar na base e ter passagem importante no profissional do Corinthians, Adson foi anunciado pelo Nantes, da França nesta quarta-feira (23). Mesmo tendo consultas do mercado russo, árabe e americano, o staff do jogador, composto por Fabio Mello e Gil Pimentel, priorizou a Europa. O projeto esportivo do clube francês, tratado como ambicioso, foi o que mais agradou o jogador e seus empresários.