Mesmo com o compromisso firmado pelos representantes do zagueiro Bruno Méndez, de que, caso não houvesse proposta da Europa, ele renovaria com o Corinthians, a diretoria do Timão teme investidas de outras equipes brasileiras pelo jogador. Atlético-MG, Flamengo e Internacional monitoram a situação do atleta, que tem vínculo com o clube paulista até o fim deste ano, mas pode assinar pré-contrato desde o dia 1º de julho.