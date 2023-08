- Estou passando aqui para falar sobre o ocorrido de ontem. Não aceito esse tipo de brincadeira e comentário, por isso a minha indignação ontem. Mas já conversei com o Eros, eu perdoo ele, já está resolvido. Espero que ele possa aprender isso e que Deus possa abençoar ele e sua família, e que por favor as pessoas parem de atacar ele. Não é gerando mais ódio que vamos conseguir alguma coisa. Só quem perde um pai, uma pessoa tão importante, sabe a dor que é. Venho com essa dor há mais de dois anos, não é mimimi, para aparecer, sou uma pessoa bem reservada, não gosto de me envolver em polêmicas, por isso minha indignação. Já está resolvido. Quero agradecer todas as mensagens que venho recebendo - postou Mosquito em suas redes sociais.