Martínez sai machucado em jogo do Brasil e vira preocupação no Corinthians

Nesta quinta-feira (14), o Brasil empatou por 1 a 1 com a Venezuela, em Maturín, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. José Martínez, atleta do Corinthians, atuou nesta partida. O venezuelano saiu lesionado no segundo tempo e se tornou uma preocupação para a sequência do Timão no Campeonato Brasileiro.

O meia vinha tendo uma boa atuação contra o Brasil. Aos 20 minutos do segundo tempo, foi substituído com dores após sofrer um pisão do lateral brasileiro Abner Vinícius. Mancando, o jogador saiu de campo para a entrada de Rincón.

José Martínez será avaliado por médicos da seleção venezuelana para saber a gravidade da lesão. O Corinthians aguarda o diagnóstico.

O venezuelano já seria desfalque do Timão na próxima partida. Na quarta-feira (20), às 11h (de Brasília), o clube alvinegro enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na terça-feira (19), a Venezuela encara o Chile, às 21h (de Brasília). Por conta da logística, já era certo de que José Martínez não seria opção de Ramón Díaz para o jogo do Corinthians no Brasileirão. Raniele deve ser o substituto do venezuelano.

Destaque da Venezuela

Em oitavo colocado, a seleção venezuelana luta para conseguir uma vaga na próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2026, nos EUA, Canadá e México. José Martínez é titular da equipe treinada por Fernando Batista.

Na partida contra o Brasil, José Martínez teve uma boa atuação e somou três desarmes, dois cortes e uma finalização. O volante de 30 anos é um dos destaques da Venezuela. Em toda carreira, o atleta do Timão fez 36 jogos defendendo a sua seleção

Decisão

Titular do Corinthians com Ramón Díaz, José Martínez vai perder um confronto direto do Timão na busca por uma vaga na Libertadores. Em décimo lugar, com 41 pontos, o clube alvinegro busca o Cruzeiro, sétimo colocado e primeiro time na zona de classificação para a competição continental. Seis pontos separam as duas equipes no Brasileirão.