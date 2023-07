O Corinthians está concentrado para o duelo contra o São Paulo na Copa do Brasil, mas vive dilema com Matías Rojas, que segue como dúvida para o Majestoso desta terça-feira (25). No mercado, a diretoria alvinegra estipulou o modelo de negócio para concretizar a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo e encaminhou a rescisão de contrato com Luan. Confira as notícias!