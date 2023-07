Rojas foi preservado do treinamento com bola do Corinthians nesta segunda-feira (24), o trabalho foi o único promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo antes do duelo contra o Tricolor, na Neo Química Arena. Com isso, as chances do meia jogar são baixas. No entanto, como o tempo que a equipe alvinegra teve para trabalhar foi pouco, a possibilidade de Rojas tem de jogar é existente, caso ele não esteja com dores.