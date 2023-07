Antes descartado pela diretoria do Grêmio, o meia-atacante Luan está muito próximo de jogar no clube gaúcho. Para isso, o atleta vai abrir mão dos salários que teria direito a receber até o fim da temporada, o que corresponde a R$ 4 milhões, na rescisão com o Corinthians. A contratação do jogador foi uma insistência do técnico Renato Gaúcho, que assumirá a responsabilidade pela recuperação técnica do atleta em compromisso firmado com a direção gremista.