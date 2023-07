Lucas Veríssimo entende que foi prejudicado pela lesão que sofreu no fim de 2021. Os portugueses, no entanto, não enxergam mais o defensor como um ativo a ser utilizado, principalmente após a recente renovação com o argentino Nicolás Otamendi. A ideia do clube europeu era fazer dinheiro com o jogador. A direção benfiquista chegou a oferecer o atleta no mercado do Velho Continente, mas, com o intuito de receber 10 milhões de euros (R$), não encontrou interessados.