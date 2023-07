Todo mundo sabe que o aproveitamento do Corinthians cresce quando Renato Augusto joga, mas imagina quanto? O Lance! trouxe todas as estatísticas da Renatodependência corintiana. E tem mais: Róger Guedes se tornou ‘plano B’ das equipes da Arábia Saudita que estavam interessadas, mas isso não diminui o temor da direção do clube alvinegro com o mercado árabe. E o garoto Biro recebeu proposta de um clube do Qatar, mas ela já foi recusada, com o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo. Confira abaixo as principais notícias do Corinthians nesta quinta-feira (27).