O Al-Nassr, clube do astro português Cristiano Ronaldo, tem Guedes no radar. A equipe é treinada por Luís Castro, ex-técnico do Botafogo, que teria levado boas referências do atleta aos árabes. No entanto, o sonho do clube saudita é contar com o senegalês Sadio Mané, que atualmente pertence ao Bayern de Munique, da Alemanha. Assim, Róger Guedes seria uma possível segunda opção no caso da negociação com o jogador africano não evoluir. A situação é semelhante à do Al-Hilal, que priorizou a compra de Malcom.