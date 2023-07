O jogo em que o Timão irá cumprir a punição será contra o Vasco, no próximo sábado, às 18h30, pois será o primeiro do clube como mandante no Brasileirão após o ocorrido. Levando em consideração quanto o Corinthians arrecada como mandante, o clube deixará de arrecadar cerca de R$ 1,5 milhão na partida contra o time carioca.