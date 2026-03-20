Pressionado, Dorival não teme demissão no Corinthians: 'Sei o caminho de casa'

O técnico Dorival Júnior analisou o empate sem gols do Corinthians diante da Chapecoense, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o treinador falou sobre a pressão no cargo e a sequência de jogos sem vencer.

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Com o resultado, o Corinthians caiu para a nona colocação do Brasileirão, com sete pontos, duas vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e sofreu outros seis.

— Uma partida difícil, disputada, o Corinthians não se omitiu, tentou o gol em todo minuto. Foi um jogo em que a bola não parava. Interessante de se assistir, duas equipes buscando atacar, isso foi um fator importante. Fizemos uma partida dentro de um fator razoável. A equipe vem num processo de melhora contínua. É a sexta partida fora em oito disputadas… o resultado em si, gostaríamos de ser, e lutamos por uma vitória. A Chapecoense é um time muito difícil de ser batido aqui dentro. O importante é que a equipe procurou o gol, mas mais uma vez não fomos felizes. Talvez poderíamos ter uma sorte melhor — disse Dorival Júnior.

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Corinthians e Chapecoense empataram em 0 a 0 (Foto: Gilson Freitas/Agência F8/Gazeta Press)

Além desses resultados, o Corinthians alcançou a marca de seis jogos sem vencer, contra Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos e Chapecoense. Essa é a maior sequência negativa de Dorival Júnior no comando do clube.

— Com calma, sabemos que nós estamos buscando o melhor para a equipe e o resultado já já vai aparecer. Nós tivemos uma sequência em que tivemos boas apresentações com a falta de resultado, isso não justifica. Nós estamos trabalhando muito. Hoje, infelizmente, Kaio, Carrillo e Memphis não puderam vir, seriam importantes. Mas estamos conseguindo recuperar todos… Matheus [Pereira], Yuri [Alberto]. Ganhamos muito poder de fogo — disparou.

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— Pode falar, pode falar direto. Fala com a diretoria do clube. Eu estou aqui fazendo o meu melhor. A partir do momento que a diretoria achar conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou tranquilo. Dou o meu melhor. Eu não sou bobo, não. Sei como chegar — completou.

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