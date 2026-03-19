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Yuri Alberto celebra retorno, mas lamenta empate do Corinthians: 'Virar essa chave'

Atacante volta após lesão, avalia atuação da equipe e projeta reação nas próximas partidas

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/03/2026
23:54
Yuri Alberto voltou a ser titular no Corinthians (Foto: Rafael Diego/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraYuri Alberto voltou a ser titular no Corinthians (Foto: Rafael Diego/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
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O atacante Yuri Alberto voltou a ser titular do Corinthians na noite desta quinta-feira (19), na Arena Condá, no empate em 0 a 0 diante da Chapecoense, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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O camisa 9 se recuperou de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, que o fez perder os últimos compromissos do Timão.

— Quero agradecer ao departamento médico pelo suporte, tive uma semana e meia para fazer uma preparação boa para poder jogar o jogo inteiro. Infelizmente, a vitória não veio, empate difícil, criamos para ganhar, mas feliz por retornar. Junto com meus companheiros vamos trazer alegrias ao torcedor — disse Yuri Alberto à "Prime Vídeo".

Corinthians e Chapecoense empataram em 0 a 0 (Foto: Gilson Freitas/Agência F8/Gazeta Press)
Corinthians e Chapecoense empataram em 0 a 0 (Foto: Gilson Freitas/Agência F8/Gazeta Press)

Com o resultado, o Corinthians caiu para a nona colocação do Brasileirão, com sete pontos, duas vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e sofreu outros seis. No total, são seis jogos sem vencer.

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— Hoje eu fui fominha, o professor perguntando como eu estava. Não deu certo (o resultado), mas vambora. Aqui é do primeiro ao último minuto. Criamos volume, principalmente quando caí para o lado esquerdo. A gente vai trabalhar bem, a gente vai virar essa chave em nome de Jesus a gente vai poder trazer muita alegria para o nosso torcedor — completou.

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