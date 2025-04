Presidente do Corinthians fala sobre desistência de Tite: ‘caiu como uma bomba’

Após a recusa de Tite, o Corinthians retomou a busca por um novo treinador após a demissão de Ramón Díaz. Nesta terça-feira, o cenário passou por uma reviravolta: o foco, que até então estava em Tite, mudou completamente após o ex-técnico alvinegro alegar um problema de saúde e desistir do acerto com o Timão. Pego de surpresa, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, detalhou como foi o dia alvinegro.

— Chegamos a várias conversas, ele deu a bandeira verde. Hoje, ele ia assinar logo cedo, mas, infelizmente, recebemos uma notícia muito triste sobre um problema de saúde. Estava tudo certo, contávamos com isso, e hoje, às 8h da manhã, já saindo de casa, recebi a notícia. Aí, mudam-se os planos. A gente até mudou o treino para a tarde, a gente já imaginava que ele até pudesse treinar o time hoje à tarde. Estava tudo pronto, sim. Caiu como uma bomba isso aí — disse Augusto ao “Flow Podcast”.

O presidente foi direto ao falar sobre a tentativa de contratação. Revelou que, após a saída de Ramón Díaz, o ex-comandante campeão mundial foi definido como principal alvo e que estava tudo encaminhado para que ele assumisse o comando já nesta terça-feira. No entanto, foi surpreendido pela negativa.

— Tínhamos certeza de que seria o Tite. A gente foi muito profissional. Não conversamos com nenhum treinador enquanto a família Díaz estava conosco. Fizemos essa mudança porque era necessário. Quando liberamos, sentamos para ver o que se encaixaria melhor na nossa filosofia de trabalho e, então, vimos no mercado um cara que fez história, o maior treinador que o clube teve até hoje, que conhece o Corinthians e aguentou pressão — destacou o presidente.

Com isso, a diretoria voltou a direcionar seus esforços para Dorival Júnior. Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, viajou para Florianópolis nesta terça-feira com o objetivo de apresentar o projeto do clube a Dorival Júnior. No entanto, em entrevista concedida à noite, o presidente alvinegro evitou dar detalhes sobre o assunto.

— Não sei (risos, sobre a viagem do Fabinho para Floripa). Temos uma conexão muito boa, eu que trouxe. Confio muito nos meus diretores. Tudo que ele vai fazer, sou consultado e dou apoio. É o tempo todo conversando, videochamada. Vamos dando autonomia, não consigo sempre viajar, hoje temos algumas contas, política efervescente do clube — alegou o mandatário alvinegro.

Sem um novo técnico definido, o Corinthians tem sido comandado interinamente por Orlando Ribeiro. Sob sua direção, a equipe voltou a vencer ao superar o Sport no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o elenco se prepara para enfrentar o Racing, do Uruguai, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana.