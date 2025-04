Gaviões da Fiel se reúne com diretoria do Corinthians para fiscalizar contas do clube

A diretoria da Gaviões da Fiel se reuniu com os representantes financeiros da Alvarez & Marsal e do Corinthians na manhã desta terça-feira (22), para entender os detalhes do balanço referente ao ano de 2024. Durante o encontro, a torcida organizada expressou preocupações quanto à situação financeira do clube, especialmente em razão do aumento da dívida, mesmo com o crescimento expressivo da receita.

Foi esclarecido que o objetivo para 2025 é cumprir o orçamento com rigor, dando especial atenção à redução de despesas administrativas. A meta é garantir um fluxo de caixa positivo, com prioridade no pagamento de todas as obrigações financeiras.

Sobre o aumento da dívida, que saltou de R$ 1,9 bilhão em 2023 para R$ 2,5 bilhões em 2024, os fatores apontados foram: R$ 191 milhões em dívidas de gestões anteriores que foram contabilizadas apenas neste ano; R$ 107 milhões investidos em contratações para a reformulação do elenco profissional masculino; R$ 192 milhões devidos a fornecedores, bancos e agentes; e R$ 150 milhões de empréstimo com a XP, operando como adiantamento de receitas de TV da LFU, com opção de pagamento sem juros. Houve ainda uma redução de R$ 42 milhões na dívida com a Caixa Econômica Federal, com destaque para a diminuição da dívida do financiamento da Arena — que passou de R$ 710 milhões em junho de 2024 para R$ 668 milhões.

Ao fim da reunião, a organizada solicitou acesso às linhas detalhadas das despesas operacionais, com foco especial nas áreas de Pessoal, Serviços de Terceiros e Despesas Gerais e Administrativas, para aprofundar a análise sobre os pontos de maior gasto e entender o que está previsto para os ajustes futuros.

O balanço agora segue para análise e aprovação dos órgãos internos do Corinthians, com a expectativa de que os conselheiros o examinem com a devida atenção. Paralelamente, dentro da Gaviões, serão realizados estudos específicos sobre os dados apresentados, visando o acompanhamento contínuo dos detalhes e dos próximos passos da atual gestão.

