Presidente do Corinthians define preço para venda de Yuri Alberto

Yuri Alberto foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro e iniciou o ano como um dos atletas mais valorizados do elenco. O jogador tem contrato com o Corinthians até 2027 e o clube alvinegro não promete liberar o atacante facilmente.

O jogador de 23 anos encerrou a temporada como artilheiro do Brasil, com 31 gols. Na competição nacional, marcou 15 vezes e dividiu o topo do ranking de goleadores com Alerrandro, do Vitória. Com o sucesso, o possível assédio de clubes europeus foi tema de uma pergunta a Augusto Melo, que foi categórico na resposta.

— Yuri Alberto a multa dele é de R$ 500 milhões, se vier os R$ 500 milhões a gente vende, menos que isso nem pensar, já vieram outras sondagens, nem pensar. O Corinthians não tem ninguém a venda, hoje temos um elenco muito bom - disse o presidente do Timão em entrevista para o podcast "Benja me Mucho".

Yuri Alberto marcou 31 gols na última temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Valorizado

No Timão desde 2022, Yuri Alberto disputou 160 partidas pelo Corinthians e marcou 60 gols com a camisa alvinegra. O jogador é o segundo maior artilheiro da Neo Química Arena com 36 gols, atrás apenas de Romero, que balançou as redes em 41 oportunidades.

Com as boas atuações, o nome de Yuri Alberto passou a ser ventilado na Seleção Brasileira. A última vez que o atacante foi convocado foi em março de 2023, por Ramon Menezes, quando a equipe foi derrotada por 2 a 1 para o Marrocos.

— Até quando não estamos bem somos vitrines para o mundo, imagina quando estamos bem. Sabemos que muitos jogadores estão cada vez melhores, o Yuri é uma pessoa fantástica, está se recuperando, é um jogador excepcional que merece Seleção Brasileira — disse o treinador.