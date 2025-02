Augusto Melo descarta reforços para zaga e pede paciência ao torcedor do Corinthians

Restando poucos dias para o fechamento da janela de transferências, Augusto Melo, presidente do Corinthians, descartou a necessidade de contratar novos zagueiros para a equipe. O setor vem sendo criticado no clube alvinegro após sofrer 14 gols em 13 jogos na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ao ser perguntado sobre a necessidade de novos jogadores, o presidente do Timão minimizou o momento da defesa, defendeu que Ramón Díaz optou por rodar o elenco no início da temporada e elogiou o elenco do Corinthians.

— Gente, calma. É um elenco fortíssimo, sai um, entra outro e não muda nada. A comissão vem rodando o time. Estamos sem atletas no Departamento Médico, mesmo com o desgaste do calendário. Você tem que rodar o time — falou o dirigente em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho".

continua após a publicidade

Augusto Melo abriu o jogo sobre mercado da bola (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O foco na janela de transferências

O Corinthians terminou o último Campeonato Brasileiro com nove vitórias consecutivas e saiu da luta contra o rebaixamento para a conquista de uma vaga na Pré-Libertadores. Com isso, o clube alvinegro optou por focar em renovações do elenco e estendeu os vínculos de: Breno Bidon, Maycon, Carrillo, Hugo Souza, Cacá e Romero.

A única contratação do Timão para a temporada deve ser Fabizio Angileri, lateral-esquerdo de 30 anos que defendia o Getafe. O atleta já está no Brasil para exames e deve chegar ao Corinthians em um contrato de empréstimo por uma temporada com opção de compra.

continua após a publicidade

A diretoria do Timão busca economizar no mercado e priorizou jogadores livres, por empréstimo ou sem vínculo. A dívida do clube alvinegro é estimada em R$ 2,4 bilhões, e Augusto Melo admitiu que o fluxo de caixa do Corinthians está paralisado.

Corinthians se aproxima de meta no mercado com possível chegada de Angileri

— Nós não temos fluxo de caixa, chega 10 "conto" eu tenho que escolher que dívida vou pagar, os juros são absurdos, a gente paga mais de R$ 280 milhões de juros, esse ano vamos pagar mais de R$ 350 milhões, como conseguimos manter uma estrutura assim? — disse o dirigente.