Corinthians se aproxima de meta no mercado com possível chegada de Angileri

O Corinthians está muito próximo de anunciar a contratação de Fabrizio Angileri. O lateral-esquerdo realiza exames no Brasil e deve ser anunciado pelo Timão ainda nesta semana. Com a aquisição do lateral, o clube alvinegro se aproxima de objetivo imposto pela diretoria para a janela de transferências, que fecha nesta semana.

A diretoria do Timão adotou uma postura modesta nesta temporada. O Corinthians ainda não realizou nenhuma contratação nesta janela de transferências e buscou renovar contratos com atletas que terminaram o último Campeonato Brasileiro.

Pensando em conter gastos, o Timão estendeu os contratos de Breno Bidon, Maycon, Carrillo, Hugo Souza, Cacá e Romero. O Corinthians ainda trabalha para renovar o empréstimo de Talles Magno, que tem contrato até julho. O clube alvinegro trouxe 20 atletas na última temporada.

Foco no mercado

No final do ano, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, reiterou o planejamento do clube alvinegro em renovar com jogadores e realizar contratações pontuais.

— Faremos o esforço necessário para manter o elenco, entendemos que com esse elenco nossas metas esportivas para 2025 serão alcançadas. Temos, sim, a conversa com financeiro, já participei de algumas delas, temos metas, objetivos que precisamos entender, mas esse não vai ser o problema, vamos ser criativos mais uma vez, trazer jogadores, se por acaso houver necessidade. Mas o nosso maior objetivo é permanecer com os atletas que aí estão — disse o dirigente em dezembro.

Ramón Díaz deixou claro que a lateral-esquerda é uma das prioridades do Corinthians no mercado, mesmo com três jogadores para a posição: Diego Palacios, Matheus Bidu e Hugo. O técnico reforçou que conversa com Fabinho Soldado por reforços.

— Estamos buscando opções sempre, Fabinho, pessoal do scout, nosso presidente, tem que concluir algumas coisas. Depois, a briga será entre eles (laterais-esquerdos). Isso não depende de nós. É o jogador que tem que brigar, depende dele. Nós podemos ajudar no tático, físico e psicológico, mas o jogador que tem que defender sua vaga. Isso é falado internamente —