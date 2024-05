Presidente do Corinthians, Augusto Melo vai à Europa ouvir propostas por Wesley

Destaque do Corinthians, Wesley está na mira de clubes da Inglaterra (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 10:57 • São Paulo (SP)

Presidente do Corinthians, Augusto Melo tem viagem marcada para a Europa com o objetivo de ouvir propostas por Wesley. Segundo o "ge", o mandatário deve se reunir com dirigentes de clubes estrangeiros.

Recentemente, o West Ham demonstrou interesse na contratação do jovem de 19 anos, mas a oferta de R$ 100 milhões não agradou a diretoria do Timão. Os empresários do atleta trabalham com a possibilidade de uma proposta na casa dos 25 milhões de euros (R$ 138 milhões).

Esses valores fariam de Wesley a maior venda da história do Corinthians em valores absolutos. Embora o atacante tenha contrato com o clube até 2027, os paulistas têm a necessidade de realizar transferências para fechar as contas de forma correta em 2024.

Além da viagem à Inglaterra para tratar sobre esse tema, Augusto Melo também conhecerá projetos esportivos, estruturas de estádios e Centros de Treinamentos de clubes da Premier League. O mandatário ainda assistirá a final da Champions League.