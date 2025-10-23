Maycon ganha força após Dorival e vira alvo do Corinthians para 2026

Maycon vive o seu melhor momento com a camisa do Corinthians na temporada. O volante sofreu com lesões no começo do ano, mas após a chegada de Dorival Júnior, em abril, se tornou um dos pilares da equipe ao ponto de virar objetivo para 2026.

O atleta pertence ao Shakhtar Donestk, da Ucrânia, e cumpre contrato de empréstimo com o Corinthians até o final do ano. A relação entre os clubes estremeceu após o Timão atrasar parte do valor pré-estabelecido na negociação. Mesmo assim, a diretoria considera a renovação do vínculo para a próxima temporada e iniciou conversas para a permanência de Maycon, que também sinalizou vontade de ficar.

- Não, estamos conversando. Tem um contrato até o final do ano, mas estamos conversando. Ainda não decidimos nada. Se Deus quiser, não (será o último jogo), mas pode ser, pode acontecer e nós temos que nos preparar para isso também - disse o jogador na zona mista após sorteio dos confrontos da Copa do Brasil

Crescimento

Criado no Terrão, o jogador de 28 anos sempre foi uma peça importante no Corinthians, mas seu desempenho cresceu sob o comando de Dorival Júnior. Maycon foi capitão do time nos últimos três jogos e vive boa fase no Timão.

Maycon fez o gol da vitória do Corinthians no duelo contra o Atlético Mineiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Maycon com Dorival Júnior

22 jogos (17 titular) 3 gols 1 assistência 86% acerto no passe 0.5 passes decisivos por jogo 0.5 finalizações por jogo 2.6 bolas recuperadas por jogo 0.8 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 0.6 faltas por jogo 4.2 duelos ganhos por jogo Nota Sofascore 6.84

