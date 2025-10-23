Maycon ganha força após Dorival e vira alvo do Corinthians para 2026
Volante foi capitão do Timão nos últimos jogos
Maycon vive o seu melhor momento com a camisa do Corinthians na temporada. O volante sofreu com lesões no começo do ano, mas após a chegada de Dorival Júnior, em abril, se tornou um dos pilares da equipe ao ponto de virar objetivo para 2026.
O atleta pertence ao Shakhtar Donestk, da Ucrânia, e cumpre contrato de empréstimo com o Corinthians até o final do ano. A relação entre os clubes estremeceu após o Timão atrasar parte do valor pré-estabelecido na negociação. Mesmo assim, a diretoria considera a renovação do vínculo para a próxima temporada e iniciou conversas para a permanência de Maycon, que também sinalizou vontade de ficar.
- Não, estamos conversando. Tem um contrato até o final do ano, mas estamos conversando. Ainda não decidimos nada. Se Deus quiser, não (será o último jogo), mas pode ser, pode acontecer e nós temos que nos preparar para isso também - disse o jogador na zona mista após sorteio dos confrontos da Copa do Brasil
Crescimento
Criado no Terrão, o jogador de 28 anos sempre foi uma peça importante no Corinthians, mas seu desempenho cresceu sob o comando de Dorival Júnior. Maycon foi capitão do time nos últimos três jogos e vive boa fase no Timão.
Maycon com Dorival Júnior
- 22 jogos (17 titular)
- 3 gols
- 1 assistência
- 86% acerto no passe
- 0.5 passes decisivos por jogo
- 0.5 finalizações por jogo
- 2.6 bolas recuperadas por jogo
- 0.8 desarmes por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 0.6 faltas por jogo
- 4.2 duelos ganhos por jogo
- Nota Sofascore 6.84
Maycon antes de Dorival Júnior
- 12 jogos (3 titular)
- 94% acerto no passe
- 0.5 passes decisivos por jogo
- 0.2 finalizações por jogo
- 1.7 bolas recuperadas por jogo
- 0.7 desarmes por jogo
- 0.6 interceptações por jogo
- 0.2 faltas por jogo
- 2.0 duelos ganhos por jogo
- Nota Sofascore 6.73
