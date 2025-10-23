Corinthians é condenado a pagar quantia milionária a ex-jogador da base

O Corinthians foi condenado pela Justiça do Trabalho a indenizar o ex-jogador Kauê Moreira de Souza em aproximadamente R$ 2,5 milhões, após o atleta encerrar precocemente a carreira em razão de uma grave lesão no joelho. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.

continua após a publicidade

A defesa de Kauê alegou que o atleta sofreu um acidente de trabalho durante atividades profissionais no clube, o que impediu a continuidade de sua carreira. O argumento foi aceito pelo juiz Ivo Roberto Santarém Teles, da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A sentença determina o pagamento mensal de R$ 12 mil até setembro de 2035, quando o jogador completará 35 anos, além de R$ 50 mil por danos morais. O clube também deverá arcar com os valores referentes a 13º salário e férias proporcionais.

continua após a publicidade

De acordo com o advogado do atleta, Filipe Rino, em contato exclusivo ao LANCE!, a decisão reconheceu o acidente de trabalho e a incapacidade permanente para o exercício da profissão.

— Infelizmente a lesão e as nuances do tratamento colocam um ponto final prematuro na carreira dele. E como foi reconhecido o acidente de trabalho e a redução permanente e total para o exercício da sua profissão como atleta, o clube foi condenado a reparar o dano e condenado ao pagamento da indenização dos 'lucros cessantes', sendo feita uma projeção entre o encerramento da carreira por conta da lesão até os 35 anos de idade, período em que ele poderia atuar normalmente, caso não tivesse sofrido a lesão. A decisão não é inédita, ao contrário, vem se tornando cada vez mais comum em virtude das sérias lesões sofridas pelos atletas e que impedem a continuidade de suas carreiras — comenta.

continua após a publicidade

Procurado, o Corinthians não se pronunciou até o fechamento desta matéria.

Kauê Moreira de Souza, em passagem pela base do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Kauê Moreira de Souza no Corinthians

Kauê integrou as categorias de base do Corinthians entre 2019 e 2024. O meio-campista chegou ao clube para o time sub-19 após passagens pelas bases de São Paulo e São Bernardo.

Durante o período, teve seis renovações de contrato, sendo cinco delas motivadas pelas lesões sofridas, principalmente a do tendão patelar do joelho direito, em maio de 2021. O atleta não passou por cirurgia naquele momento e realizou apenas tratamento fisioterápico no clube.

Depois de um breve empréstimo ao Marcílio Dias, onde não chegou a disputar partidas, Kauê retornou ao Corinthians. Em março de 2022, o médico Joaquim Grava realizou novos exames e indicou a necessidade de uma cirurgia de urgência.

Três meses depois, em maio, o jogador ainda relatava dores, e o médico corintiano César Janovsky recomendou uma nova intervenção para corrigir o procedimento anterior. Apesar do diagnóstico, a cirurgia não foi realizada naquele momento e nem em agosto, quando o profissional reiterou a necessidade da operação.

No final de 2022, o atleta fez infiltrações no joelho para amenizar o quadro, mas também não conseguiu entrar em campo na temporada seguinte. Kauê seguiu, então, com fisioterapia até abril de 2024, quando não teve mais o contrato renovado com o Corinthians. O jogador não disputou nenhuma partida entre 2021 e 2024, período entre a lesão, cirurgia e tratamento.