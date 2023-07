Preparador físico do Universitario, do Peru, Sebástian Avellino Vargas foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (12) pelo crime de racismo equiparado à injúria racial. O profissional da equipe peruana é acusado de ter feito gestos em direção à torcida do Corinthians logo após o fim do jogo, que terminou com vitória corintiana por 1 a 0, na noite da última terça-feira (11), pela Copa Sul-Americana.