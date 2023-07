- Independentemente do país, um surto é um surto, uma pandemia é uma pandemia. Nós não somos cobaias. Quem são os responsáveis por irmos lá e sermos contaminados? Não há um decreto federal, do Ministério da Saúde, que decreta que há um surto? Queremos jogar no Peru, mas neste momento temos que ter responsabilidade. Por que temos que ir lá jogar? Será que no futebol sempre precisa acontecer algo para que as pessoas tomem decisões responsáveis? Se eu não for, para cuidar da minha saúde, desisti do time. Então, tenho que me expor e expor a equipe lá? É necessário pensar com mais responsabilidade no futebol. Não se trata apenas de violência. Deve-se se preocupar com muito mais coisas, equilíbrio e não apenas com a parte financeira - disse o treinador durante a entrevista coletiva após a vitória sobre o próprio Universitário, no jogo de ida das fases de playoffs da Sul-Americana.