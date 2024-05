(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Fábio Lázaro e Rafael Marson • Publicada em 20/05/2024 - 18:58 • São Paulo (SP)

A possível participação de um “laranja” na intermediação do contrato de patrocínio máster do Corinthians com a “Vai de Bet” é um novo capítulo da briga política entre o presidente Augusto Melo e o ex-diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão.

O negócio entre o Corinthians e a “Vai de Bet” foi o estopim para a ruptura entre Rubão e Augusto. Segundo informações levantadas pelo Lance!, o diretor de futebol, inclusive, conversava com outra casa de apostas online para patrocinar o Timão.

Para Rubão, o fechamento do acordo sem a sua participação foi o primeiro sinal de que ele estava sendo escanteado por Augusto Melo que, por sua vez, se aproximava de outras pessoas, como o diretor administrativo Marcelo Mariano e o próprio diretor de marketing, Sérgio Moura.

Depois, o ex-braço direito de Augusto Melo se viu ainda mais isolado das decisões do futebol, com a chegada do executivo Fabinho Soldado em uma função diferente da inicialmente combinada, que seria a coordenação do Centro de Inteligência de Futebol (Cifut).

O desligamento de Rubão aconteceu no dia 2 de maio e, desde então, ele tem se movimentado politicamente para cobrar explicações de Augusto Melo, principalmente referente à negociação do clube com a “Vai de Bet”.

O grupo de oposição, liderado pelo ex-presidente Andrés Sanchez e que também conta com nomes influentes na política corintiana, como André Luiz de Oliveira, o André Negão (candidato derrotado na última eleição) e o Dr. Jorge Kalil (vice-presidente entre 2015 e 2018), também trabalha para cobrar questionamentos de Augusto.

Rubão foi desligado por Augusto no início de maio (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

ENTENDA O CASO

De acordo com o blog do jornalista Juca Kfouri, no UOL Esporte, entre os dias 25 e 26 de março, a empresa “Neoway Soluções Integradas em Serviços LTDA” teria recebido R$ 1,04 milhão de outra instituição, a “Rede Social Media Design”, esta cujo a propriedade é de Alex Cassundé, um dos responsáveis pela comunicação da campanha de Augusto Melo à presidência corintiana e braço-direito de Sérgio Moura, diretor de marketing da equipe alvinegra.

No entanto, ainda segundo a publicação do jornalista, Edna Oliveira dos Santos, que consta como sócia-proprietária da “Neoway”, desconhece qualquer informação do assunto e afirma não conhecer Cassundé. Ela mora em Peruíbe, cidade do litoral paulista, em condição modesta, e os endereços apontados como sedes da empresa não costumam receber pessoas ligadas à instituição com frequência.

IMPEACHMENT EM PAUTA?

Nos bastidores, Rubão, que hoje se opõe à administração atual do Corinthians, se articula para pressionar a mesa diretora do conselho deliberativo a cobrar explicações de Augusto Melo e Sérgio Moura sobre o tema. A ideia é “forçar” que Romeu Tuma Júnior, presidente do órgão, solicite uma reunião para que a dupla seja questionada pelos conselheiros. Conforme forem as alegações do presidente e da diretoria de marketing corintiano, Rubens reunirá elementos para avançar o pedido de impeachment do mandatário.