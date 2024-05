Gabigol no Corinthians? Benja é direto ao comentar possível chegada do atacante

Torcedor do Corinthians, Benja afirmou que não quer Gabigol no clube (Foto: Reprodução/SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem jogos do Brasileirão, Gabigol foi um dos principais assuntos do final de semana no futebol brasileiro. Ao "Uol", o atacante pediu desculpas aos torcedores do Flamengo por foto com camisa do Corinthians. No "Mesa Redonda", Benja rechaçou a vontade de ter o jogador no time paulista.

- O Gabigol como jogador para mim é indiscutível. Se fosse montar um Flamengo de todos os tempos, meu atacante seria ele. Mais do que o Nunes, Adriano… Agora, de resto, é o jogador mais arrogante que eu já conheci na minha vida. Ele exala arrogância - começou Benja, que é torcedor do Corinthians.

- O lance da punição do anti-doping, quem criou tudo isso foi ele, porque é uma perna. O Flamengo é campeão, ele sobe no carro dos Bombeiros e canta com a torcida: "Ô Tite, vai se f****, o Gabigol não precisa de você". De jeito nenhum eu queria ele no Corinthians - completou o apresentador.

A imagem, divulgada pelo jornalista Luis Fabiani, ocorreu durante um evento na casa do atacante. A assessoria de Gabigol afirmou que a imagem não era verdadeira. No entanto, o Flamengo confirmou a veracidade da foto, multou o jogador e retirou a camisa 10 do atleta.

No início do ano, o nome de Gabigol esteve vinculado ao Corinthians em uma possível negociação com o clube paulista. O presidente do Alvinegro, Augusto Melo, chegou a afirmar que tinha conversas abertas pela contratação do atleta, o que não aconteceu.