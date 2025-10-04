Por que Yuri Alberto não cobrou pênalti do Corinthians contra o Mirassol? Entenda
Maycon foi quem cobrou e converteu cobrança em vitória na Neo Química
Meio-campista do Corinthians, Maycon explicou o motivo que o fez cobrar o pênalti na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Mirassol, neste sábado (4), em Itaquera, pela 27ª rodada do Brasileirão. A escolha causou estranheza, tendo em vista que Yuri Alberto é o cobrador oficial.
O jogador saiu em defesa do centroavante, que viveu dia complicado na derrota na Neo Química para o Flamengo, na última semana, de virada. O recado foi de confiança para sequência do camisa nove.
— A gente confia muito no Yuri, ele já fez vários gols de pênalti pra nós. Acho que é o momento da gente preservar ele por esse momento que ele teve contra o Flamengo, já estava pré-definido isso. Mas a gente tem plena confiança nele e sabemos que em qualquer oportunidade ele pode matar o jogo para nós — disse Maycon, em entrevista ao sportv.
Essa confiança vai do campo para a arquibancada. Yuri Alberto, titular contra o Mirassol, marcou o segundo gol do Timão no confronto, já no segundo tempo, e deu assistência para o terceiro gol, marcado pelo jovem André.
Yuri Alberto recupera moral
Na derrota para o Flamengo, Yuri Alberto, apesar de ter marcado o gol do Corinthians no início da segunda etapa, foi o "vilão" no primeiro. No lance que origina o pênalti para a equipe paulista, o atacante saiu sozinho contra o goleiro Rossi e acertou a trave. Bidon pegou o rebote e foi derrubado. Na cobrança, o atacante tentou a popular cavadinha e parou nas mãos do goleiro argentino.
Em 2025, Yuri Alberto soma 15 gols em 45 jogos pelo Corinthians. Seis desses tentos foram anotados no Campeonato Brasileiro, ajudando o Timão na campanha de luta por uma vaga em competições continentais na próxima temporada.
