Pedro Raul perde espaço no Corinthians após sonhar com protagonismo

Ramón Díaz vem promovendo um rodízio no elenco do Corinthians neste início do Campeonato Paulista, visando à preparação da equipe para o restante da temporada. Entre os atletas que tiveram chances, um deles se destacou com o gol da vitória na primeira rodada, na vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino: Pedro Raul.

continua após a publicidade

➡️Invasão Digital faz vaquinha do Corinthians alcançar valor milionário em doações

O atacante foi decisivo na primeira rodada e marcou o gol da vitória do Timão após entrar no lugar de Héctor Hernández. No decorrer da competição, ainda foi titular no triunfo por 2 a 1 sobre o Velo Clube, mas perdeu espaço com Ramón Díaz. Pedro Raul não ficou sequer no banco de reservas nas duas últimas partidas do Corinthians pelo Paulistão.

— Explicação sobre Pedro Raul é explicação técnica. Temos 32 jogadores, temos que escolher 23. Para nós esses (relacionados) eram os 23 e por isso estão aqui — disse Ramón Díaz em entrevista coletiva após o último jogo do Corinthians, a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, na quarta-feira (29).

continua após a publicidade

Fim da empolgação

A decisão técnica do treinador breca a empolgação do atacante no começo da temporada. Após a vitória sobre o RB Bragantino, Pedro Raul chegou a falar em um "novo capítulo" no Timão e inspiração para se tornar protagonista da equipe.

— Saíram notícias de que eu não havia sido inscrito, mas acabei inscrito no Paulistão. Tinha o foco de voltar a ser protagonista, no ano passado aprendi muito. Voltei com outra cabeça e outro foco para ajudar a equipe dentro de campo — disse o atacante

continua após a publicidade

Pedro Raul quebrou um jejum de nove meses sem marcar pelo Corinthians. Contratado em 2024, o atacante custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões de reais na cotação atual) em negociação junto ao Necaxa, do México, por 100% de seus direitos federativos. Nas redes sociais, o jogador publicou uma mensagem enigmática.

— Às vezes o vilão é uma vítima em uma história mal contada - publicou o jogador em suas redes sociais.

O ponto é que o atacante voltou a ser preterido por Ramón Díaz para a entrada de Héctor Hernández. O treinador argentino comentou sobre o momento de Pedro Raul e indicou que o atleta pode voltar a ter oportunidades.

— Falamos que também tem que dar a oportunidade a ele e a todos para mostrar a capacidade de jogar no Corinthians. Um minuto, cinco, 10, 15, tem que mostrar a capacidade. Ele há tempo não fazia gols, é difícil para um atacante, tem que trabalhar. Decidimos dar a oportunidade aos demais para que possam render — disse o treinador.

Neste começo de temporada, apenas Pedro Raul e Talles Magno, três vezes, marcaram entre os atacantes do Corinthians. Romero, Memphis e Yuri Alberto ainda não desencantaram nos jogos em que atuaram na temporada.

Pedro Raul não foi relacionado nos últimos jogos do Corinthians(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo

Com 12 pontos e na segunda colocação do Grupo A do Paulistão, atrás apenas do Mirassol pela diferença do saldo de gols, o Timão entra em campo no próximo sábado (1), quando enfrenta o Noroeste, na Neo Química Arena, em duelo marcado para às 18h30 (de Brasília).