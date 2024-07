Patrocinador máster do Corinthians detalha planos para contratação de peso

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Anunciada como a nova patrocinadora máster do Corinthians no intervalo do duelo com o Grêmio, a Esportes da Sorte promete auxiliar o clube na contratação de um reforço de peso para o elenco dirigido por Ramón Díaz.

+ Esportes da Sorte no Corinthias: veja valores e tempo de contrato do acordo de patrocínio

+ Rodrigo Garro explica sondagens e define futuro no Corinthians

Durante entrevista coletiva de apresentação, Ícaro Quinteiro, COO da empresa, afirmou que o acordo entre as partes prevê uma verba para viabilizar a chegada de um jogador. Os valores, no entanto, não foram divulgados pelo representante.

- Sobre contratação, é um alinhamento que temos. Existe um acordo para que aconteça, mas isso fica para o Departamento de Futebol do clube nos trazer e conversarmos em conjunto - afirmou o COO da Esportes da Sorte.

A tendência é que este nome venha para reforçar o setor ofensivo. Atualmente, o Corinthians possui apenas o garoto Wesley, que está na mira do Fenerbahçe-TUR, como opção de drible e velocidade pelas pontas.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Um atacante com essas características é um pedido de Ramón Díaz. Brian Rodríguez, do América do México, foi procurado pelo time paulista nos últimos dias, mas a acusação de assédio sexual esfriou as tratativas.