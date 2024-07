Rodrigo Garro explica sondagens e define futuro no Corinthians

Copiar Link

Autor do gol de empate do Corinthians no duelo contra o Grêmio, Rodrigo Garro comentou sobre as sondagens do futebol argentino. No início do mês, o clube paulista recusou uma oferta do River Plate pelo camisa 10.

Em entrevista após o duelo, Garro evitou dar detalhes sobre seu futuro no Timão, apesar de afirmar que está em "um grande clube para ter outras coisas na cabeça";

- Eu estou em Corinthians, jogo no Corinthians, é a única coisa que posso dizer. Sou jogador do Corinthians e não tenho mais o que dizer. É um grande clube para ter outras coisas na cabeça. Agradeço o carinho da torcida - disse o jogador.

Na sequência, o camisa 10 revelou que voltou a atuar em sua posição de origem com a chegada de Ramón Díaz e elogiou o desempenho da equipe nas últimas partidas, que segue invicta desde a chegada do comandante.

- Creio que é um momento bom da equipe, não do Garro. A equipe está fazendo um bom trabalho, com intensidade, estou jogando mais em minha posição, agora estou mais próximo do gol, pelo motivo que Corinthians me contratou. Hoje estou triste, era uma partida para ganhar, não adianta lamentar, temos que levantar a cabeça e seguir - completou.

Com o empate, o Corinthians engata uma sequência de três partidas sem derrotas no Brasileirão e se distância da zona de rebaixamento. Ao final do primeiro turno, a equipe comandada por Ramón Díaz soma 19 pontos.

