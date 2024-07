Esportes da Sorte no Corinthias: veja valores e tempo de contrato do acordo de patrocínio

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 00:43 • São Paulo (SP)

No intervalo da partida contra o Grêmio, na Neo Química Arena, o Corinthians anunciou a Esportes da Sorte como a nova patrocinadora máster do clube. A empresa do ramo de apostas esportivas assinou contrato válido por três anos, ou seja, até o meio de 2027.

O valor total do contrato é de R$ 309 milhões, o que coloca o acordo do Corinthians entre os maiores do país, porém, atrás de Palmeiras e Flamengo. Além do time masculino, a Esportes da Sorte vai estampar a equipe feminina, o futsal masculino profissional e o basquete.

Ademais, a empresa está disposta a auxiliar o Corinthians na contratação de um reforço de peso - algo que ajudaria na divulgação do acordo. Portanto, ficou estabelecido em contrato um valor para possibilitar a chegada, apesar do montante não ser divulgado.

Corinthians segue com espaços vagos no uniforme

Embora tenha firmado acordo com a Esportes da Sorte, que vai ocupar o espaço mais nobre da camisa, o Corinthians segue com quatro locais vagos no uniforme.

Atualmente, o time paulista permance sem parceiros comerciais para o meião, a parte traseira do calção, ombro e barra traseira da camisa.

Comparação com a VaideBet

O novo acordo renderá ao Corinthians um valor inferior em relação ao estabelecido em contrato com a VaideBet, encerrado há dois meses após o suposto envolvimento de um laranja no repasse de comissões.

A antiga parceira iria pagar R$ 370 milhões pelo principal espaço no uniforme (duração de três temporadas), enquanto a atual vai pagar cerca de R$ 60 milhões a menos pelo mesmo tempo de contrato.