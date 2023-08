- Conseguimos fazer a transição em algum momento? O São Paulo conseguiu marcar e jogar a gente para trás no jogo da intensidade deles. A diferença do jogo foi que no primeiro tempo, o São Paulo jogou com uma intensidade totalmente diferente da minha equipe. O nosso meio-campo acoplado não conseguia chegar na bola. Eles estavam se movimentando. Mérito do adversário. A transição só acontece quando você rouba bola e inicia no ataque. Qual foi a bola que a gente tomou no primeiro tempo e fez a transição ofensiva? Nós não fizemos isso.