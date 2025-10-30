Organizadas do Corinthians voltam aos estádios após liberação da Justiça

O Corinthians terá o retorno de suas organizadas no confronto contra o Grêmio, no próximo domingo (2), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou pedido do Ministério Público de São Paulo e derrubou a proibição de faixas, bandeiras e instrumentos musicais das seis principais torcidas do Timão.

- A revogação da Portaria FPF nº 093/2025, autorizando assim a entrada nos estádios de Futebol das seguintes Torcidas Organizadas: "GAVIÕES DA FIEL", "CAMISA 12", "FIEL MACABRA", "PAVILHÃO 9", "ESTOPIM DA FIEL" e "CORINGÃO CHOPP", da cidade de São Paulo, vinculadas ao Sport Club Corinthians Paulista - informou a FPF em portaria publicada nesta quarta-feira (29).

Os torcedores do clube alvinegro estão proibidos de frequentarem estádios desde o início de abril, por incidentes na final do Paulistão. As organizadas usaram rojões e sinalizadores durante a decisão do estadual, contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, no dia 27 de março.

Nos últimos meses, lideranças da torcida se reuniram com membros do Ministério Público e do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar para a assinatura do Termo de Ajustamento de conduta (TAC). As organizadas se manifestaram e celebraram o diálogo com o poder público.

Incidente aconteceu na decisão do Campeonato Paulista (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Veja a nota das organizadas do Corinthians

'As torcidas organizadas do Sport Club Corinthians Paulista: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, compromissadas na celebração do TAC, reconhecem a inadequação dos comportamentos verificados na final do Campeonato Paulista de 2025, destacando seu compromisso com a não reincidência de tais atos.

Reconhecemos, também, o empenho e a abertura ao diálogo por parte do 2º Batalhão de Choque da Policia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público e da Federação Paulista de Futebol.'

Reação

Em suas redes sociais, o Corinthians destacou o retorno das torcidas. O clube alvinegro fez uma publicação enigmática, com um vídeo com cânticos entoados pelas organizadas em jogos do Timão na Neo Química Arena.