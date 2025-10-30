Corinthians quer manter tabu contra o Grêmio e embalar no Brasileirão

O Corinthians tenta manter série positiva contra o Grêmio, adversário do próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A última derrota para os gaúchos foi em 2018, e desde então o clube soma 13 jogos sem perder no confronto.

Ao todo, são dez empates e três vitórias alvinegras. Apesar de tantas igualdades no confronto, a equipe paulista tem se sobressaído sobre o rival. Nesse período, o clube eliminou o Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil do último ano, após vencer nos pênaltis, em grande atuação de Hugo Souza.

No primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram por 1 a 1 na Arena do Grêmio, no dia 12 de junho. Na ocasião, Breno Bidon marcou o gol do Timão. Na Neo Química Arena, foram 12 confrontos, com duas vitórias alvinegras, um triunfo dos gaúchos e nove empates.

São 103 partidas na história do confronto, com 36 vitórias dos Tricolor, 35 do Timão e 32 empates.

Artilharia

Yuri Alberto deve ser titular contra o Grêmio. O atleta é o sexto maior artilheiro da equipe alvinegra em duelos contra os gaúchos. Desde que chegou ao Timão, em 2022, o atacante marcou três gols em quatro partidas, com uma média de 0.75 gol por jogo. O líder do ranking é Marcelinho Carioca, que balançou a rede nove vezes em 20 oportunidades.

Timão não perde para o Grêmio há 13 partidas (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Sequência positiva contra o Grêmio

Corinthians 0 x 0 Grêmio - Brasileirão 2019

Grêmio 0 x 0 Corinthians - Brasileirão 2019

Grêmio 0 x 0 Corinthians - Brasileirão 2020

Corinthians 0 x 0 Grêmio - Brasileirão 2020

Grêmio 0 x 1 Corinthians - Brasileirão 2021

Corinthians 1 x 1 Grêmio - Brasileirão 2021

Corinthians 4 x 4 Grêmio - Brasileirão 2023

Grêmio 0 x 1 Corinthians - Brasileirão 2023

Corinthians 2 x 2 Grêmio - Brasileirão 2024

Corinthians 0 x 0 Grêmio - Copa do Brasil 2024

Grêmio 0 x 0 Corinthians - Copa do Brasil 2024

Grêmio 0 x 3 Corinthians - Brasileirão 2024

Grêmio 1 x 1 Corinthians - Brasileirão 2025

Confronto direto no Brasileirão

Os comandados de Dorival Júnior buscam a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Nas últimas rodadas, o Timão venceu o Atlético Mineiro, em casa, e o Vitória, em Salvador. A equipe ocupa atualmente a 10ª posição, com 39 pontos. O Grêmio, próximo adversário, tem a mesma pontuação, mas figura em 11º lugar devido ao saldo de gols: -5 contra -3 dos paulistas.