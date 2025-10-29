Carrillo celebra retorno ao Corinthians e mira sequência no Brasileirão

Carrillo voltou aos gramados na vitória do Corinthians sobre o Vitória, no último sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. O meia ficou dois meses afastado por uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

A lesão ocorreu no dia 6 de agosto, na vitória sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil. As primeiras previsões sobre o retorno do atleta eram negativas, e havia internamente o temor de que Carrillo perdesse a temporada. No entanto, o jogador surpreendeu, teve uma recuperação rápida e foi titular na partida contra o Vitória.

- Foi importante para mim porque eu vinha trabalhando há alguns meses. Fiquei dois meses fora dos gramados e, por sorte, pude voltar com uma vitória muito importante contra um rival que praticamente era direto - disse o jogador em entrevista ao canal oficial do Corinthians

Preparação

O Corinthians treinou nesta quarta-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava, de olho no duelo contra o Grêmio. Foi a segunda atividade antes da partida, que será no domingo (2), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

- Foram dois dias duros de trabalho. O treinador Dorival Júnior nos disse que os três primeiros dias seriam muito fortes para continuarmos com uma sequência no Brasileirão, que virá com rivais supercomplicados. Temos que continuar com a sequência de vitórias - contou Carrillo.

O Corinthians busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Nas últimas rodadas, o Timão venceu o Atlético Mineiro, em casa, e o Vitória, em Salvador. A equipe ocupa atualmente a 10ª posição, com 39 pontos. O Grêmio, próximo adversário, tem a mesma pontuação, mas figura em 11º lugar devido ao saldo de gols: -5 contra -3 do Corinthians. O meia destacou a importância da determinação da equipe:

- (Temos que ter) Principalmente a vontade de ganhar. Representando o Corinthians, isso é o mais importante. Em casa, com nossa torcida, somos fortes e fazemos a diferença. Vamos sair em busca dos três pontos - concluiu o meia.