Escrito por Caioba Timão • Publicada em 21/07/2024 - 19:53 • São Paulo (SP)

O Corinthians bateu o Bahia por 1 a 0 neste domingo (21) e levantou ainda mais a moral da equipe na luta contra o rebaixamento, após conquistar a segunda vitória seguida no Brasileirão. De acordo com criador de conteúdo Caioba Timão, parceiro do Cria Lab!*, Romero cresce em momentos decisivos e foi o nome do jogo. Veja a análise completa no vídeo acima!

Caioba também valorizou o trabalho de Ramón Díaz, que assumiu a equipe justamente nas duas vitórias consecutivas. Segundo o influenciador, o Corinthians colocou o Bahia de Rogério Ceni "no bolso".

Romero fez o gol da vitória do Corinthians contra o Bahia (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Quais são os próximos jogos de Bahia e Corinthians?

Atlético-GO x Bahia, quarta-feira (24), no Estádio Antônio Accioly - 19ª rodada do Brasileirão, às 21h30

Corinthians x Grêmio, quinta-feira (25), na Neo Química Arena - 19ª rodada do Brasileirão, às 20h

✅ FICHA TÉCNICA - Bahia x Corinthians



18ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: 21 de julho de 2024, domingo, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova (BA)

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Leonardo Henrique Pereira

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

🟨 Cartões amarelos: Kanu, Cuesta e Caio Alexandre (Bahia); Ryan, André Ramalho e Alex Santana (Corinthians)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Romero (Corinthians)

⚽ ESCALAÇÕES:

Bahia (Técnico: Rogério Ceni.)

Marcos Felipe; Arias (Gilberto), Kanu, Victor Cuesta (Rezende) e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas (Ademir), Everton Ribeiro, Cauly (Carlos de Pena) e Thaciano; Everaldo.

Corinthians (Técnico: Rámon Díaz.)

Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner), Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Ryan (Breno Bidon) e Alex Santana; Ángel Romero (Giovane), Rodrigo Garro (Wesley) e Yuri Alberto.

*O Cria Lab! é um hub de influência exclusivo do Lance! focado em desenvolvimento e aceleração de criadores de conteúdos de esportes