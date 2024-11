O Corinthians enfrenta o Vitória neste sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador do Timão, Ramón Díaz, promoveu mudanças na escalação do clube alvinegro para o duelo contra a equipe baiana, no Barradão, em Salvador.

continua após a publicidade

Com os desfalques de Hugo e Matheuzinho, o técnico argentino promoveu a entrada de Fagner e Matheus Bidu nas laterais direita e esquerda, respectivamente. Assim, o Timão vai entrar em campo no esquema 4-4-2, uma mudança significativa em relação à vitória no Dérbi, na última rodada, quando Ramón Díaz escalou a equipe em um 3-5-2.

➡️ Garro reencontra rival que marcou sua trajetória no Corinthians

Matheus Bidu havia sido poupado contra o Palmeiras após uma sequência de jogos como titular. Fagner por outro lado, volta a ganhar chances com Ramón Díaz. O experiente lateral não começava uma partida de Brasileirão entre os onze iniciais desde setembro, na derrota por 3 a 1 contra o São Paulo, quando foi expulso após cometer pênalti em cima de Calleri.

continua após a publicidade

Fora as mudanças obrigatórias devido aos jogadores suspensos, Ramón Díaz também fez mudanças no meio de campo. Raniele e Carrillo serão titulares no confronto contra o Vitória. Na última partida, o triunfo por 2 a 0 contra o Palmeiras, os jogadores ficaram no banco de reservas.

O Corinthians vai entrar campo nesta tarde com: Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Félix Torres e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ramón Díaz escalou o Corinthians com mudanças para duelo deste sábado (9) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O adversário

Thiago Carpini escalou o Vitória com força máxima para o confronto deste sábado (9). A equipe baiana entra em campo com: Lucas Arcanjo; Raúl Caceres, Edu, Wagner Leonardo e Willean Lepo; Luan, Filipe Machado, Matheuzinho e Carlos Eduardo; Gustavo Mosquito e Alerrandro.

Tabela

O confronto é um duelo direto por uma vaga na Copa Sul-Americana. Ambas as equipes possuem 38 pontos na tabela de classificação. O Vitória está em 12º colocado, uma posição acima do Corinthians, por ter um número maior de triunfos: 11 contra 9 do Timão.