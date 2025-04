O que o Corinthians precisa fazer para se classificar na Sul-Americana

O Corinthians ainda não venceu pela fase de grupos da Sul-Americana. Nesta terça-feira (8), o clube alvinegro empatou por 1 a 1 contra o América de Cali, na Colômbia, e segue sem vencer na competição continental.

O Timão poderia ter se complicado em caso de derrota contra o América de Cali. Ramón Díaz escalou a equipe reserva, e o Corinthians saiu atrás do placar, após gol de Ramos. Nos minutos finais, Matheuzinho emaptou o duelo.

Na estreia, o clube alvinegro foi derrotado por 2 a 1 conta o Huracán, na Neo Química Arena, e não terá vida fácil no Grupo C do torneio. O Corinthians é o terceiro colocado da chave, atrás dos argentinos, que somam seis pontos, e do América de Cali, com quatro pontos.

Precisa somar pontos

Apenas o líder de cada grupo se classifica para as oitavas de final do torneio, enquanto os segundos encaram os terceiros de cada chave da Libertadores em uma repescagem. O Corinthians precisa vencer o Racing, do Uruguai, que perdeu os dois primeiros jogos no torneio, para Huracán e América de Cali.

O adversário é o time mais fraco do grupo, e o Timão precisa se impor sobre o rival para garantir pontos, e mais, um bom saldo de gols. O Corinthians também tem a missão de fazer o dever de casa contra o América de Cali, em casa, e contra o Huracán, na Argentina. Ainda assim, o clube alvinegro tem que torcer para os líderes perderem pontos.

Timão ainda não venceu na Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Jogos do Corinthians na primeira fase

Corinthians 1 x 2 Huracán - Neo Química Arena - 1ª rodada

1 x 2 Huracán - Neo Química Arena - 1ª rodada América de Cali 1 x 1 Corinthians - Pascual Guerrero - 2ª rodada

- Pascual Guerrero - 2ª rodada Corinthians x Racing-URU - Neo Química Arena - 3ª rodada - 24/04

x Racing-URU - Neo Química Arena - 3ª rodada - 24/04 Corinthians x América de Cali - Neo Química Arena - 4ª rodada - 06/05

x América de Cali - Neo Química Arena - 4ª rodada - 06/05 Racing-URU x Corinthians - Centenario - 5ª rodada - 15/05

- Centenario - 5ª rodada - 15/05 Huracán x Corinthians - El Palacio - 6ª rodada - 27/05

